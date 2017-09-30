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AKP'liler başbakanı bekliyor...

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AKP'liler başbakanı bekliyor...
AKP İzmit İlçe Kongresi başlıyor. Hasan Ayaz’ın tek aday olduğu kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın da saat 12.00'de katılım göstermesi bekleniyor.

Adeta gövde gösterisi yapmayı planlayan AKP, bu kongre ile birlik beraberlik vurgusu yapacak. Kongrede 400 delege ve 30 doğal delegenin oy kullanma hakkı var. Mevcut başkan Ali Korkmaz kongrenin yapılacağı Hasan Gemici spor salonuna geldi. Konuklar yavaş yavaş salona gelmeye başlarken kongrenin yapılacağı spor salonu girişinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Selin BECER

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