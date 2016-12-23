AKP’nin gündemi referandum

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın haftalık yönetim kurulu toplantısı salı günü ilçe binasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de içine alan yeni anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edildikten sonra yapılması muhtemel referandum için hazırlıkların ele alındığı toplantıda konuşan ilçe başkanı Ali Korkmaz, ilçelerde danışma meclislerinin düzenleneceğini ifade etti.

“TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önünün tıkanmak istendiğini ifade eden Korkmaz, “Yeni sistem, belediyelerdeki yönetim şeklinden farklı olmayacak. Türkiye’nin geleceği için çok önemli olan bu süreçte gündelik sığ tartışmalara ayıracak vaktimiz yok” dedi. Başkan Korkmaz, mahalle danışma meclisleri ile ilgili takvimi çok yakında açıklayacaklarını da kaydetti.