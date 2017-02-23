AKP’nin Kartepe’deki istişareleri sürüyor

AKP Kartepe Teşkilatı’nın mahallelerdeki istişare toplantıları devam ediyor.

İlçe Teşkilat Başkanı Niyazi Aydın tarafından koordine edilen son toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çakır da katıldı. ayrıca belediye birim müdürleri, mahalle başkanları, meclis üyeleri, partililer de katıldı.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Maşukiye’de yapılan istişare toplantısında mahalle başkanları bölgelerindeki sorunları gündeme getirerek çözüm talebinde bulundular. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çakır ise yapılan bu toplantıların halkın taleplerinin alınarak sorunların çözümüne katkı sunulduğunu ifade etti.