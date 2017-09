AKP’nin Milli Eğitim Politikası yine iflas etti!

Mesut Akbulut

AKP, 2002 yılının Kasım ayında iktidara geldi…

AKP iktidarı süresince maalesef kalıcı bir milli eğitim politikası oluşturulamadı.

14 yılda tam tamına 6 Milli Eğitim Bakanı değişti.

**

*İlk olarak Erkan Mumcu göreve getirildi. Mumcu sadece 4 ay görev yapabildi.

*Daha sonra Bakanlığa Hüseyin Çelik getirildi. Çelik en uzun süre görev yapan AKP’nin milli eğitim bakanı oldu. 6 yıl görev yapan Çelik 2009 yılında Bakanlığa veda etti.

*2009 yılında bu kez Nimet Çubukçu, bakanlığa getirildi. Çubukçu 2 yıl görev yaptı.

*Çubukçu'dan sonra görev getirilen Prof. Dr. Ömer Dinçer ise 1,5 yıl görev yapabildi.

*Dinçer’den sonra göreve getirilen Nabi Avcı 3,5 yıl Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. *2016 yılında Binali Yıldırım başbakan olunca, kabine değişikliğine gitti ve İsmet Yılmaz’ı Milli Eğitim Bakanı yaptı…

Yılmaz, 2016 yılından beri bu görevi yürütüyor…

**

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi AKP’nin 14 yıllı iktidarı döneminde tam tamına 6 Milli Eğitim Bakanı değişti…

Aynı iktidarın Milli Eğitim Bakanları göreve geldiklerinde ayrı ayrı sistemler uygulamak istedi.

Kendilerini Başbakan ve Cumhurbaşkanı iken Recep Tayyip Erdoğan’a kanıtlamak istedi…

Maalesef hiçbiri kalıcı bir Milli Eğitim Politikası oluşturma çabasında olmadı.

Bir bakan bir sistem getirdi…

Öbürü onu beğenmeyip tekrar değiştirdi ve sistem oturmadan eğitim faaliyetleri yürütülmeye çalışıldı.

AKP iktidarı döneminde en istikrarlı olması gereken bakanlık en istikrasız bakanlık haline dönüştü.

Milli eğitimle ilgili kafa yormuş insanlar, uzmanlar çağrılarak sistemi oturtmak gerekirken yandaş sendikanın önerileri dikkate alınıyor.

Bu duruma ise ne öğretmenler ne öğrenciler ne de veliler ayak uydurabiliyor.

**

Şimdi ise TEOG kaldırıldı…

TEOG’un kaldırılış biçimi de enteresan…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkıyor bir televizyonun canlı yayına, “Ben TEOG’u istemiyorum. TEOG gereksiz diyor”… “Başbakanıma, Milli Eğitim Bakanına bir kez söylemem kafi diyor…

Türkiye, nereden nereye geldi…

Önceden iktidarlar bir karar aldıkları zaman, o fikri ortaya atar, kamuoyunda tartışılır, ondan sonra karar alınırdı…

Ama artık Türkiye’yi bir kişi yönetiyor…

TEOG’un kaldırılacağından ne Başbakan’ın, ne TBMM’nin, ne de iş başındaki Milli Eğitim Bakanının haberi yok…

16 Nisan referandumundan sonra Türkiye’de Başkanlık Sistemi’nin ayak seslerini duymaya başladık…

Erkene alınmazsa Başkanlık Sistemine geçiş seçimi Kasım 2019’da yapılacak…

Bakalım Kasım 2019’dan sonra iş başına gelecek iktidar, Türkiye’yi nereye götürecek…

İŞTE AKP’NİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI

Erkan MUMCU

Hüseyin ÇELİK

Nimet ÇUBUKÇU

Ömer DİNÇER

Nabi AVCI

İsmet YILMAZ

