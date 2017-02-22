AKP'nin seçim vaatleri olduğu yerde duruyor!

AKP’nin 1 Kasım seçimleri öncesi en büyük vaatlerinden biri olan taşeron işçilere kadro verilmesi hala olduğu yerde durmaya devam ederken taşeron işçiler referandum öncesi kadro bekliyor.

BAŞBAKANI BAKANI YALANLIYOR

Konuya ilişkin daha önceden Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevaplaması istemi ile soru önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar verilen cevaba ilişkin açıklama da bulunarak ‘Pişkinlik Had Safhada’ 10 ay önce çalışmalar bitti yasayı meclise sevk ediyoruz diyen dönemin Başbakanı Davutoğlu’nu Maliye Bakanı yalanlıyor ve çalışmaların devam ettiğini söylüyor.’ dedi. 22 Mart 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamasını hatırlatan Akar, ‘’ Asıl ve yardımcı işlerde çalışanları kadroya alıyoruz, Maliye Bakanlığımız çalışmaları yürttü, kanun tasarı taslağını tamamladı.’ diyen Davutoğlu’nun sözlerinin üzerinden 11 ay geçmiş ve Maliye Bakanına bu sözleri hatırlatıp neyi bekliyorsunuz dediğimizde verilen cevap halen çalışmalar sürüyor. Yüzbinlerce taşeron çalışanına vermiş oldukları sözü bugün unutan AKP iktidarı hazır herkese referandum rüşveti gibi vergi afları, promosyon veriyorken taşeron işçinin de hakkı olan kadroyu versin.’ dedi.

MÜEZZİNOĞLU DA UMUT VERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’da konuya ilişkin açıklama yaparak; Taşeron işçilerin sabretmesi isterken , Taşeron işçiler sabırlı olun, bu konuyu en yakın zaman içinde çözeceğiz. Yeni bir yama yapalım dersek, yeni yamanın çerçevesi farklı olacak. Kamu çalışanı reformu yapmayı başaracaksak sistemin bütüncüllüğü içinde çözeceğiz. 4a, 4b, 4c çalışanlarına statü koyacağız. Bunlar referandumdan sonra konuşulacak." dedi. Bu sözler 1 yıl önce çalışmaların bittiğini söyleyen hükümetin halen çalışmalarını sürdürdüğünü söylemesi ile taşeron işçinin yllarıdır sabırla beklediği kadro için daha çok sabretmesi gerektiğini gösteriyor.