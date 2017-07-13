Akşener, 15 Temmuz'da Kocaeli'de olacak

Meral Akşener, 15 Temmuz akşamı Kocaeli'ye gelecek

MHP'den ihraç edilen İzmitli Meral Akşener, bir düğün merasimi için Başiskele ilçemize gelecek. 15 Temmuz Cumartesi akşamı Akşener, Kocaeli Milletvekili olduğu dönemde DYP'den (Doğru Yol Partisi) vekil arkadaşı olan İbrahim Artvinli'nın oğlu Ahmet Artvinli'nin nikah törenine katılacak. Düğün Başiskele sahilde bulunan Mitza Restaurant'ta gerçekleşecek.