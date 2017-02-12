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Akşener 'Hayır'lı yola kına yakarak çıktı

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Akşener 'Hayır'lı yola kına yakarak çıktı
MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener, çıktığı 'Hayır'lı yolda Çanakkale'de vatandaşlarla buluşacak. Akşener yola çıkmadan önce eline yaktığı ay yıldızlı kınayı sosyal medya hesabından paylaştı.MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener çıktığı bu 'hayır'lı yolda Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Akşener burada referanduma neden 'hayır' denilmesi gerektiği Çanakkale halkına anlatacak. Meral Akşener, Çanakkale yoluna çıkmadan önce eline ay yıldızlı kına yaktı ve sosyal medyada paylaştı. Akşener'in 'DUR YOLCU' mesajı ile yaptığı paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.

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