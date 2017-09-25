“Akşener milletin umudu oldu”

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Meral Akşener’e bir destek de Gebze’den geldi. Holiday Inn Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Nusret Acur, “Meral Akşener’in başlattığı hareket millet için umuda dönüştü” dedi

Meral Akşener liderliğindeki yeni siyasi harekete destek giderek büyüyor. Geçtiğimiz aylarda Gölcük’te başlayan destek toplantıları önceki gün de Gebze’de devam etti. Gebze Holiday Inn Otel’de gerçekleşen destek toplantısına yaklaşık 700 kişi katılım sağladı. Gerçekleşen oturumda ev sahibi olarak söz alan Nusret Acur, kurulmaya çalışılan yeni parti hakkında farklı bir algı oluşturulmak istendiğini dile getirdi.

“BİZİ FETÖ İLE SUÇLUYORLAR”

Başlattıkları çalışmanın Milliyetçi Hareket Partisi’ni yıpratmaya, bu partinin içini boşaltmaya yönelik bir parti olmadığını dile getiren Acur, “Fakat bu partide yaşananlar, milliyetçi camianın emektarlarının da artık tahammül sınırlarını zorlamıştır. Kişilerin en demokratik haklarından birisi olan seçme ve seçilme hakkı bile, adalete siyasi baskı yapılmak suretiyle insanların elinden alınmış ve sesini çıkaran herkes, hain, ajan, fitneci ve FETÖ’cü yaftasıyla suçlanmaya başlandı” dedi.

“MERAL HANIM’LA BİRLİKTEYİZ”

Yaşanan siyasi tıkanıklığı açmak için farklı bir arayış içine girildiğini dile getiren Acur, “Yeni parti çalışması bir zaruret haline geldi. Toplumdaki bu beklenti siyasi bir seçenekten öte artık umuda dönüşmüştür. O umudun adı Meral Akşener’dir. Kendisine bu vazife bizzat millet tarafından verilmiştir. Parti çalışmasının başlamasının ardından güzel bir ortam oluştu. Heyecanlı bir topluluk Akşener ile birliktedir. Bu coşkunun en güzel örneği bu salondur” dedi.

“PKK VE FETÖ’YE KARŞIYIZ”

Başlatılan hareketin yeni bir MHP olmadığını dile getiren Acur, şöyle konuştu. “Bu çalışma MHP’ye değil, iktidara alternatiftir. Vatan ve millet sevgisi taşıyan, toplumun refah seviyesi ve geleceği ile ilgili kaygı duyan, başta PKK ve FETÖ türü terör örgütlerine karşı duran, vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü ilke edinen, cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyip, Atatürk’ten gocunmayan her vatandaş, bu oluşuma katkı sunacaktır.”

AKŞENER’İ SELAMLADILAR

“Amacımız, içimizden keşke dediğimiz ne varsa bunları yapma umudunu yeşerten Meral Akşener ve elini taşın altına koyan ekip arkadaşlarına buradan bir ses verebilmektir. Destek olabilmek ve asla yalnız yürümeyeceklerini göstermektir. Kocaeli ve Gebze’den selam veriyoruz. Meral Akşener’in parti genel başkanı sıfatı ile katılacağı yeni programlarda bir arada olacağız.”

TOPLANTIYA KATILANLAR

Milletvekili Adayı Ahmet Yeşil

MHP eski İl Başkanı Celalettin Yaylak

DP eski İlçe Başkanı Rüstem Keskin

CHP eski İl Genel Meclis Üyesi Serdar Uzun

Gebze’nin ilk şehidi Numan Dede’nin ağabeyi Abdurrahman Dede

MHP Gebze eski ilçe Başkanı ve Sivaslılar Derneği Başkanı Hamit Kuş

ANAP Gebze İlçe eski Başkanı Bahri Özcan

MHP eski Meclis Üyesi Hasan Hacıoğlu

MHP eski Meclis Üyesi Tahsin Dursun

DSP Gebze İlçe eski Başkanı Celal Yıldırım

İl Yöneticisi Fahri Aloğlu

Genç Parti Gebze eski İlçe Başkanı Mehmet Sadi Esmer

Prof. Dr. Harun Demirkaya

BBP Gebze ilçe eski Başkanı Şazim Boztaş

Ülkü Ocakları eski başkanları

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Özgür Alparslan

Gebze Kent Konseyi Başkanı Gültekin Şener

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Önder Kılıçarslan

Gazeteci Serap Çakır

İşadamı Korkmaz Argon

Adnan Menderes Kültür Vakfı Başkanı Ayhan Tektaş

Dr. Koray Topçu

İş adamı Cevat Seyran

Muhtarlar; Ekrem Çakır, Necati Küçük, Cafer Demirkan, Şükriye Kavran, Hüseyin Akın ve Turgut Uçar

Kenan İkinci

Oltulular Derneği Başkanı Yener Açışlı

Zümrütköy Derneği Başkanı Reyhani Aslan

Ölçekliler Derneği Başkanı Aşkın Aslan

Diş Hekimi Mehmet Kulaksız

Kastamonulular Derneği Başkanı Hasan Çalışır