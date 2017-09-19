Akşener, yeni parti için tarih verdi!

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, "Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarını tamamlayacağız" dedi

MHP'den ihraç edilmesinin ardından yeni parti çalışmalarına devam eden Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Akşener, "Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarını tamamlayacağız." dedi. Akşener, parti çalışmaları için, "Bir siyasi parti kurmak, işletme kurmak gibiymiş. Çok teknik işleri var, onları yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener, "Tarih verememek çok zor geliyor. Bina bulmakta çok zorlandık. Bulduk, kiraladık. Her şeyi şeffaf halde götürdüğümüz için kiralayan için de sorun yok" diye konuştu