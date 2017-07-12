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Akşener'den 15 Temmuz tepkisi!

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Akşener'den 15 Temmuz tepkisi!
Meral Akşener'den 15 Temmuz afişlerine tepki!

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yayımladığı bir mesajda, "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.

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Yorumlar
erol demirbek
12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:58
15:58
aynen katılıyorum TÜRK askeri aciz gösterilmemeli. 3-5 günlük bir şeyden habersiz aldatılmış askerin şaşkınlığından istifade ederek li,nç edenlerde bulunup cezalandırılmalı silahını bırakmış teslim olmuş TÜRK askerine hinç ve kin ile vuranlar TÜRK olamaz. suçlu olan fetöcü rütbeliler elbette cezalandırılmalı ama asker afişlerde küçültülmemeli
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