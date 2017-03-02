Akşener'i karanlıkta bırakan otelin müdürü görevden alındı

Meral Akşener'in referandum için 'hayır' kampanyasını başlattığı Çanakkale'deki Kolin Otel'de yaşanan olayla ilgili yeni gelişme var

Meral Akşener'in ''hayır'' toplantısı sırasında elektriklerin kesilmesi ve toplantının karanlıkta yapılmasının ardından otel yönetimine yönelik suçlamalar yapılmıştı. Otel yönetimi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, elektrik kesilmesinin ''fanatik'' grupların işi olduğu ifade edilmişti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Çanakkale yerel medyasında çıkan haberlere göre, otelin müdürü Ercüment Uluçer görevden alındı. Görevden almaya ilişkin olarak Kolin Otel'den herhangi bir açıklama yapılmazken, olayın perde arkasında Meral Akşener'in toplantısı sırasında yaşanan anlaşmazlık ve elektriklerin kesilmesinin bulunduğu iddia edildi.