Akşener’in partisi, daha kurulmadan yüzde 21

M.Tanzer Ünal

Artık eli kulağında…

Yüzdüler yüzdüler işin sonuna geldiler…

29 Ekim’de ülkemiz için yeni bir “umut ışığı” doğacak.

En azından mevcut “siyasi kıskaç”tan kurtulacağız, “yeni parti” ile birlikte ne olup ne olamayacağını göreceğiz.

Devletimiz zorda…

Milletimiz bunaldı…

Piyasalar sıkıntılı…

İç ve dış sorunlar tarafından kuşatılmış durumdayız.

Bir süredir gözlediğim, sağdan da soldan da pek çok kişi, yeni partiye bel bağlamış durumda.

Yeni partiyi, “kurtarıcı” gibi görüyor.

Yeni partiden, “ülkeye soluk aldırmasını” bekliyor.

Yeni partinin, “onurlu siyaset” yapmasını istiyor.

Yeni partinin, Türkiye’yi, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmasını diliyor.

Anket rakamlarının dili

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OBJEKTİF Anket Şirketi, geçenlerde, yaptığı son anketin sonucunu açıkladı.

Ayrıntılarını okumuşsunuzdur, özetini vereyim.

Akşener’in partisinin de dahil olduğu seçim sonuçları şöyle görünüyor:

AKP yüzde 39.9, CHP yüzde 23.4, Akşener’in partisi yüzde 21, HDP yüzde 10.1, MHP yüzde 4, diğer yüzde 1.6.

Daha ortada parti yok…

Adı yok, kadroları yok, programı yok…

İl ve ilçe örgütleri kurulmamış…

Üstelik ortalıkta “Kurdurmazlar, çalıştırmazlar” söylentileri dolaşıyor…

Buna rağmen anketlerde “yüzde 21” çıkıyor.

Bence bu başarı!

Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için bir umut ışığı!

İzlemeye devam edelim.

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Hiç olmazsa “cenazeye saygı”da birleştiler

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İktidar AKP ile ana muhalefet CHP, nihayet, hiç olmasa, “cenazeye saygı”da birleştiler.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saygısızlığa ortak tepki verdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümetteki bazı bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; hemen hemen aynı ifadelerle bu saygısızlığı kınadılar.

Gerçekten de öyle böyle saygısızlık değildi.

İnancımız, kültürümüz ve medeniyet değerlerimizle bağdaşmayan bir saygısızlık…

Geldiğimiz bu noktayı ciddiye almalıyız.

Dirilerimiz üzerinden ayrıştık, şimdi ölülerimiz üzerinden ayrışıyoruz.

Yaşamda aynı ortamda bulunmak istemeyenler, aynı mezarlığa da gömülmek istemiyorlar.

Bunun sonu nereye varacak?

Ülkemizi yönetenler ve yönetme iddiasında bulunanlar otursunlar, önce bu soruyu cevaplandırsınlar.

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Yolsuzluk “milli dava” olur mu?

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Bakıyorum da, bir eski bakan ve bir eski kamu bankası genel müdürünün ABD’de devam etmekte olan Rıza Zarrab davasına Ceklenmesi, “milli dava” olup çıkıverdi.

Vay canına!

Ya arkadaş, benim bildiğim yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet; adi suçtur.

Ne zamandan beri bu adi suçlar, “milli dava” oluverdi.

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Cuma Karavar, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı mı değil mi?

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Cuma Karavar, CHP’de en çok konuşulan ve tartışılan isimlerden biri.

CHP’de ismini ilk defa 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce duyurdu.

AKP’den istifa etti, CHP’ye girdi, girer girmez de pat diye milletvekili aday listesinin beşinci sırasına oturuverdi.

Kimdi, neydi, nereden gelmişti, neden gelmişti, nasıl listenin göbeğine oturmuştu?

Bir anda CHP’de en çok tartışılan isim olmuştu.

Sonra 1 Kasım seçimleri yapıldı.

Karavar bu seçimde de yerini korudu, yine beşinci sırada aday gösterildi.

Ardı sıra yapılan iki seçimden sonra, çoğu kişi, Cuma Karavar’ın “CHP’lilik ve adaylık serüveninin” bittiğini sandı.

O yine parti çalışmalarına devam etti, genel merkezle, özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkisini sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen hemen bütün yurt gezilerine katıldı.

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16 Nisan referandumu öncesiydi…

Cuma Karavar, bir gün elinde bir yazı ile çıkageldi.

“Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldum” dedi.

Özellikle referandum çalışmaları için görevlendirilmişti.

Çalışmadı değil, çalıştı da…

Bir baktık Doğu illerinde, bir baktık Ege’de…

Bu arada parti içinde de rahatsızlık başlamıştı.

Daha dün CHP’li olan biri, nasıl olur da genel başkan danışmanı olurdu?

Acaba danışmanlık “resmi ve yazılı” değil de, bir sohbet sırasında “sözle” yapılmış bir görevlendirme miydi?

Bazı partililer, bunun ikisine de inanmıyordu.

Danışmanlık, Cuma Karavar’ın uydurmasıydı.

Sağda solda böyle konuşuyorlardı.

Doğru bile olsa, referandum bitmiş, danışmanlık sona ermişti.

Öyle söylüyorlardı…

Cuma Karavar, 11 Eylül’de yeniden atandı

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Cuma Karavar, önceki gün yine elinde bir yazı ile çıkageldi.

Kalın bir zarf, kalın bir dosya, içinde kalın bir kâğıda yazılmış görevlendirme yazısı…

Üzerindeki tarihe baktım, 11 Eylül 2017.

Aynen şunlar yazıyordu:

Sayın Cuma Karavar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çeşitli illerde, partimizin görüşlerini anlatmak ve yeni üye kazandırmak gibi konularda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Kemal KILIÇDAROĞLU

Genel Başkan

(İmza)

Şimdi Cuma Karavar, üstlendiği görevi yerine getirmek üzere Doğu ve Güneydoğu’ya gitmeye hazırlanıyor.

Bundan böyle bir ayağı İzmit’te, bir ayağı Doğu ve Güneydoğu’da olacak.