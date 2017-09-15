Aksoy: Basın İlan Kurumu, yerel basın için önemli

Basın İlan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik düzenlenen Kurumsal İletişim Eğitim Programı Sertifika Töreni Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi

Darıca Bayramoğlu Tatil Köyünde gerçekleştirilen törene; Vali Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Başbakanlık Baş Müşaviri ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan İnanç, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Basın İlan Kurumu görevlileri ile kursiyerler katıldı.

İLETİŞİM OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kocaeli Valisi Aksoy burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İletişim oldukça önemli ve işin esasını oluşturuyor. İletişim konusunda eksikliklerimiz olduğunda bunun zararlarını yaşıyoruz. İletişimlerimizin görev yaptığımız alan ve yer itibariyle bize önemli avantajları ya da dezavantajları olabiliyor. Özellikle kriz dönemlerinde bu krizi iyi yönetebilme anlamında iletişim büyük önem taşıyor. Sosyal medyada veya bir gazetenin en uç noktasında eksik ya da yanlış bilgi olabiliyor.

KURUMLARIMIZIN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI VAR

Eğer bu bilgiden haberdar değilseniz ve o bilgiyi karşı bir bilgiyle farklı bir noktaya taşıyamıyorsanız bazen küçük bir konu büyük bir alan olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir bilginin bazen 10 dakika bile kamuoyu ile geç paylaşılması sıkıntılar yaratabiliyor. Kurumsal iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi birçok yönüyle önemli sorunların oluşmasını da önlemiş oluyor. Birçok kurumumuzun önemli çalışması var. Bundan vatandaşın ve kamuoyunun bazen bilgisi olmadığını görüyoruz. Büyük emeklerle ortaya konan birçok proje ve çalışmanın kurumsal iletişim kanallarının açık olmaması ve toplumun tüm kesimlerine hitap etmemesi nedeniyle yeterince anlatılamadığını görüyoruz.

SOSYAL MEDYA FARKLI BİR ALAN

Dünya hızla değişiyor ve gelişiyor. Sosyal medya artık başlı başına farklı bir alan haline geldi. Basın İlan Kurumumun yürüttüğü bu çalışma özellikle bilgi sahibi olması gereken kurumlarımızdaki çalışanlarımızın yeni bilgilerle donatılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Basın İlan Kurumu kurulduğu günden itibaren resmi ilanların dağıtımı konusundaki tek resmi otoritedir. Basın İlan Kurumu Özellikle yerel basının desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından da çok önemli çalışmalar ortaya koymaktadır.”



