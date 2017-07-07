Aksoy, sağlık brifingi aldı

Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yetkililerinden sağlık alanında ilimiz genelinde yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı

Vali Aksoy’u, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney ve şube müdürleri kapıda karşıladı.

SUNUMDA BULUNDULAR

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op..Dr. Şenol Ergüney kendi alanlarında Aksoy’a yaptıkları sunumlarda; sağlık kurumları ve hastanelerdeki mevcut durum, uzman doktor ve personel sayısı ile devam eden yatırımların son durumları hakkında bilgi verdiler.

TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Aksoy, brifing sonrası yaptığı değerlendirmede, sağlık hizmetlerinin bir toplum için olmazsa olmaz hizmetlerinden birisi olduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinin sorunsuz sürdürülmesi kamu yönetiminin en önemli görevi olduğunu ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin ön planda tutularak, hizmetlerin sürdürülmesinin önemine değinen Aksoy, Kocaeli’ye verilen hizmetlerden dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu arada Vali Aksoy’a ziyaretler devam ediyor.