Aksoy, Sarı’dan brifing aldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un brifing toplantıları devam ediyor.

Vali Aksoy son olarak önceki gün Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlimizdeki yatırımlar hakkında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Aksoy’u birime gelişi sırasında Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Osman Sarı, Yatırım İzleme Müdür Vekili Ahmet Akın, şube müdürleri ile kurum çalışanları karşıladı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Aksoy’a çalışmalar ve yeni dönem yatırımları ile ilgili bilgiler veren Vali Yardımcısı Osman Sarı, Vali Hüseyin Aksoy, yapılan sunumun ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.