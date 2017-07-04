Aksoy ve Bayram AKP’li başkanları ağırladı

AKP’li il ve ilçe başkanları dün ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy’a ve akabinde Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’ı ziyaret ederek yeni görevlerini tebrik etti

Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Siyasi partilerden Aksoy’u ilk ziyaret eden iktidar cephesi oldu. AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve 11 ilçenin ilçe başkanı eşlik etti. AKP’li heyete şehir dışında olması nedeniyle Darıca İlçe Başkanı Muzeffer Bıyık yerine başkan vekili Selçuk Çakıroğlu yer aldı. Öğlen saatlerinde makamında AKP’li başkanları ağırlayan Vali gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

BAYRAM YENİ BİR İSİM DEĞİL

AKP’li başkanlar Vali Aksoy ziyaretinin hemen akabinde Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’ı da makamında ziyaret etti. Bu ziyarette AKP il başkanı Ceyhan, yeni görevinde Bayram’a başarılar dilerken, ‘ Süreçle ilgili muhabbetimizi ve desteğimizi sunmak adına geldik. Kendisi ilimiz için yeni bir isim değil. 12 yıldır ISU’da kentimiz adına başarıla imza atmış biri. Bu anlamda bu görevde de yine bir sürü başarıya imza atacağına inanıyorum” dedi.

‘SİYASİ KÖPRÜ OLACAKSINIZ’…

Ceyhan ayrıca Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen Bayram’ı SU’da 12 yıllık süreçte gerek kayıp kacak gerek alt yapı çalışmaları gibi birçok konuda ki katkılarının da altını çizdi. Gerçekleştirilen ziyaret ve Ceyhan’ın konuşmasına teşekkür eden Bayram da , ‘Kocaeli güzel bir kent. Bundan sonrada vatandaşlarımız için günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yapılması gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sizlerde bu anlamda sosyal ve siyasi köprü olacaksınız” dedi. Hatice ŞENTÜRK