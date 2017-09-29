Aksoy’dan Can’a ve Baran’a iade-i ziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Körfez Kaymakamı Can’ı ve Körfez Belediye Başkanı Baran’ı makamında iade-i ziyarette bulundu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, iade-i ziyaretler kapsamında önceki gün Körfez’deydi. İlk durağı Körfez Kaymakamlığı oldu. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ve ilçe müdürleri ile bir araya gelen Vali Aksoy, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Vali Aksoy, iade-i ziyaretler kapsamında daha sonra Körfez Belediye Başkanlığı binasına geldi, Başkan İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti.

KÖRFEZ’İN ÖNEMİ

Başkan İsmail Baran ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Aksoy, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Körfez’e daha önce birkaç kez farklı programlar için geldiğini belirten Vali Hüseyin Aksoy, Körfez’in hem Kocaeli hem de Türkiye için önemli bir ilçe olduğuna değindi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Vali Aksoy’a bilgiler aktardı.

CİDDİ ATILIMLAR

Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan İsmail Baran, “Kendisi bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş, görev yaptığı her ilde de ciddi atılımlar yapılmasını sağlamıştır. Kendisi vizyonuyla ve devlet adamı kimliği ile bizlerin yürüttüğü çalışmalara da değer katacaktır. Ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.