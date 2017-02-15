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Aksu: Siyasiler rant kavgasını kenara bıraksın

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Aksu: Siyasiler rant kavgasını kenara bıraksın
SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu ilçe divan toplantısında bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Siyasiler rant kavgasını bir kenara bırakıp milletimizin ortak noktalarını çoğaltmalıdır” dedi

Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Başkanlığı, ocak ayı ilçe divan toplantısında bir araya geldi. İlçe binasında geçekleşen toplantıya teşkilat mensuplarının yanı sıra Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu anayasa değişikliği tartışmalarının toplumu kamplaştırmaya götürmemesi gerektiğine değindi.

 

“TEHLİKE BÜYÜYOR”

Yusuf Aksu, “Biz bir bütünüz. Her şeyden önce bu ülkede kardeşliğe, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Bir an önce bu kamplaşmayı durdurmak mecburiyetindeyiz. Tehlike giderek büyüyor. Herkes ülkeyi korumak için gerektiğinde silahaltına girecek ve çarpışacak. Siyasiler rant kavgasını bir kenara bırakıp milletimizin ortak noktalarını çoğaltmalıdır. Bunları yaparsak ‘Yeniden Büyük Türkiye’ doğar” şeklinde konuştu.

 

“KAMU ARAZİSİ SIKINTISI OLACAK”

Ardından söz alan Çayırova Belediyesi Meclis üyesi Ali Uçar, “Çayırova’nın ileride en büyük sorunlarından birisi kamu arazisi sıkıntısı olacak. Çayırova’yı yöneten beceriksiz idarecilerin mirasyedi zihniyetiyle tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu arazilerini har vurup harman savurduğundan, belediye hizmet birimleri ilerleyen yıllarda hizmet binası için kamu arazisi bulamayacak. Çayırova’yı yönettiklerini iddia eden bu arkadaşlar siyasi ikbal ve menfaat peşinde koşmaktan halkın ihtiyaçlarını göremiyorlar” dedi.

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