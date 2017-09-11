Aktarmalı ulaşımda %50 indirim

Kara, deniz ve tramvay ulaşım araçları arasında aktarmalı binişlerde yüzde elli indirim sağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında aktarmalı yolculuklarda yüzde 50 indirim uygulaması yapılıyor. Belediye otobüsleri ve deniz ulaşımı ile seyahat eden yolcular, aktarmalı olarak gidecekleri yer için tekrar farklı bir hattaki toplu taşıma aracına bindiklerinde ulaşım ücretinin yarısını ödüyor. Uygulama, belediye ve UlaşımPark’a ait otobüsler ile deniz ulaşımı araçlarında geçerli. Yüzde 50 indirim; aktarma yapılan araçlardan ücreti düşük olan hat üzerinden yapılıyor.

BİREYSEL ARAÇLARIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan uygulama ile toplu taşımanın tercih edilmemesinden kaynaklanan ve giderek artan bireysel araç sahipliği oranının düşürülmesi, dolayısıyla trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması hedefleniyor. Aktarmalı binişlerde 250 numaralı Sabiha Gökçen hattında tamamlayıcı fiyat uygulaması yapılıyor. Örneğin Karamürsel’den belediye otobüsü ile İzmit’e gelen bir yolcunun kartından 6 TL çekiliyor. Yolcu, İzmit’te inip 250 nolu hattı kullanarak Sabiha Gökçen Hava Alanına gitmek istediğinde, 250 nolu hattın ücreti olan 13 TL ye tamamlamak için kartından 7 TL daha çekiliyor. Böylelikle Karamürsel’deki vatandaş da Sabiha Gökçen’e gitmek için tek ücret ödemiş oluyor.

BİR YIL TEST EDİLDİ

Aktarmadaki bu sistem otobüs ve deniz ulaşımında yaklaşık bir yıl süreyle test edildi. Bu süre içerisinde vatandaşların uygulamadan yoğun bir biçimde faydalandıkları görüldü. Direk ulaşım imkanı olmayan, iki araç ile ulaşımın zorunlu olduğu yerlere vatandaşlar aktarma sayesinde indirimli olarak ulaşabiliyor. Ayrıca aktarma deniz ulaşım araçları ve otobüs hatları arasında geçerli olduğundan iki ulaşım modu arasında entegrasyon da sağlanıyor.



