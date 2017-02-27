Akyel: Beraberlik mağlubiyet demekti

Hasta, sakat, cezalı oyuncuların olduğu bir hafta geçiren Kocaeli Birlikspor’unTeknik Patronu Fatih Akyel mağlubiyetin ardından “Net gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve rakibi açamadık. Bugün berabere kalmakla kaybetmek eşdeğerdi" dedi

Bugün çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını, bir çok net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını belirten Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Çok iyi bir futbol oynadığımızı söyleyemeyiz. Maalesef kaybettik. Ama maçın başında 3-4 tane yüzde yüz net gol pozisyonumuz var ama atamadık. Atamayınca da küme düşmemeye oynayan rakip takım kapandı. Kontra ataklardan pozisyon bulmaya çalıştı. Bugün benim için kaybetmekle berabere kalmak arasında çok fark yoktu. Berabere kalınca mağlup olmuş sayıyorum. Kazanmak için saldırdık. 90’da biz saldırırken kalemizde gol gördük. Saldıran ve oynayan taraf bizdik. Bir gol atsak rakip açılacaktı ama atamadık. Grupta bugün yenilen rakiplerimiz var, berabere kalanlar var, galip gelenler var.Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Artık gidip rakiplerimizi yeneceğiz” dedi.