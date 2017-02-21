Akyel: Bireysel hatalar yaptık

Yedikleri golde bireysel hatanın olduğunu belirten ve maçın sonunda verilen penaltıyı haksızlık olarak yorumlayan teknik direktör Fatih Akyel, “Bireysel hata kurbanı olduk. Hedefimizden uzaklaşmış değiliz, rakiplerimizden iyi oynuyoruz” dedi

BİREYSEL HATA KURBANIYIZ

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Aslında ‘Güzel, başa baş mücadele oldu’ diyebiliriz. Ama biz biraz üstündük. Golü de bulduk. Bugün futboldan ziyade bireysel hatalar yaptık. Futbolda bunlar da var. Yapacak bir şey yok. Bireysel hatanın kurbanı olduk. Bireysel hatadan gol yedik. Çalınan bir penaltı var. Çalınabilirdi de, çalınmayabilirdi de. Bana kalsa çalınmaz. Oyuncu havada çarpıştı. Hakem de sanki arıyor gibiydi. Umut’un da penaltısı vardı. Onu görmezden geldi. Bugün deplasmanda berabere kaldık. Buca da kötü bir takım değil. Sonuçta kazanmak isterdik. İki defa öne geçtik. Buna rağmen skoru koruyamadık. Üzgünüz. Önümüzde Of maçı var. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.