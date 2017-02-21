  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 4 °C

Akyel: Bireysel hatalar yaptık

»
Akyel: Bireysel hatalar yaptık
Yedikleri golde bireysel hatanın olduğunu belirten ve maçın sonunda verilen penaltıyı haksızlık olarak yorumlayan teknik direktör Fatih Akyel, “Bireysel hata kurbanı olduk. Hedefimizden uzaklaşmış değiliz, rakiplerimizden iyi oynuyoruz” dedi

BİREYSEL HATA KURBANIYIZ

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “Aslında ‘Güzel, başa baş mücadele oldu’ diyebiliriz. Ama biz biraz üstündük. Golü de bulduk. Bugün futboldan ziyade bireysel hatalar yaptık. Futbolda bunlar da var. Yapacak bir şey yok. Bireysel hatanın kurbanı olduk. Bireysel hatadan gol yedik. Çalınan bir penaltı var. Çalınabilirdi de, çalınmayabilirdi de. Bana kalsa çalınmaz. Oyuncu havada çarpıştı. Hakem de sanki arıyor gibiydi. Umut’un da penaltısı vardı. Onu görmezden geldi. Bugün deplasmanda berabere kaldık. Buca da kötü bir takım değil. Sonuçta kazanmak isterdik. İki defa öne geçtik. Buna rağmen skoru koruyamadık. Üzgünüz. Önümüzde Of maçı var. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken21 Şubat 2017 Salı 08:46
  • Akyel: Bireysel hatalar yaptık21 Şubat 2017 Salı 08:45
  • Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor21 Şubat 2017 Salı 08:43
  • CHP'li Onat, Türkiye 1.'si oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:51
  • Şampiyona selam…20 Şubat 2017 Pazartesi 11:01
  • 3 puan alırken 1 puanla geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:59
  • Aman Melo!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:58
  • Galibiyet güzel, ama!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:56
  • Gölcük, harikasın!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:55
  • Derince, SAVAŞA DEVAM!20 Şubat 2017 Pazartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim