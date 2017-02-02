Akyürek’in ‘evet’ gerekçisi

Mahir Akyürek’i ilimizde geniş bir kesim tanır ve sever. Etkili bir isimdir. Milli Görüş terbiyesinde mücadele etmiş, saygın bir kişiliktir.

En güzel yanı ise doğruya doğru, yanlışa yanlış demesini bilmesidir.

Başarılıdır kısacası.

Görüşlerini dile getirmekten çekinmez. Hem insanlara yüz yüze hem de sosyal medya üzerinden.

Malum, yaklaşan bir referandum var. Herkes için sonu merakla beklenen bir referandum bu. Bu seçimde tercihini ‘evet’ olarak açıklamış. Tabi bunu söylerken boş durmamış, gerekçelerini de anlatmış Mahir Akyürek.

Çok detaylandırmaya gerek yok. İşte Mahir Akyürek’in o anayasa değişikliği ile ilgili ‘evet’ yorumu…

“Bütün partiler seçimlerde anayasa değişikliği sözü vermişti. Ancak AK Parti dışındaki partilerin bir anayasa teklifinin olduğunu ben duymadım. Bunlar politikacı, siyaset yapmak için bilgi sahibi olmak lazım. Dünü bilemezsen yarını planlayamazsın. Ben bu ülkenin en az kırk yıllık siyasi, iktisadi ve sosyolojik geçmişini bildiğim konusunda kendimden eminim. Onun için EVET diyorum. Ben yeni anayasa teklifine itiraz edenlerin birçoğunun en az benim kadar bir kısmının da benden daha çok bunları bildiklerini biliyorum. Ön yargıları bir kenara bırakıp olayları akıl süzgecinden geçirmek lazım. Güçlü argümanlarınız varsa ben her fikri dinler ve değer veririm. Ama koca koca (yaşını başını almış) insanlar sloganlarla karşıma çıkmasın lütfen. Güçlü elle tutulur şeyler bekliyorum.”