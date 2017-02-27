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Alacak verecek meselesinde kan döküldü

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Alacak verecek meselesinde kan döküldü
İzmit Sanayi Mahallesi DSİ karşısında bulunan hurdacılar mevkisinde alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen olanda bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

İzmit Sanayi Mahallesi DSİ karşısında bulunan hurdacılar mevkisinde meydana gelen olayda Naci E. isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa Yurtkulu (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahına sarılan Naci E. tabancasına sarılarak Mustafa Yurtkulu'na 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Yurtkulu kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren Naci E. olay yerinden bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan Mustafa Yurtkulu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yurtkulu ile Naci E. Arasında araç alım satımı nedeniyle alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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