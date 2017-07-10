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Alev topuna dönen motosikletten fırladı!

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Alev topuna dönen motosikletten fırladı!
Başiskele'de hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet alev topuna dönerken, motosikletten fırlayan sürücü 27 yaşındaki Kerem Yılmazer yaşamını yitirdi

Kaza sabah saatlerinde, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Yılmazer yönetimindeki 41 EG 063 plakalı motosiklet, itddiaya göre yan yoldan caddeye girmek için hatalı dönüş yapan İbrahim Erat yönetimindeki 34 TA 7018 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet alev topuna dönerken, havaya fırlayan Kerem Yılmazer yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Kerem Yılmazer'e müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kerem Yılmazer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELI'NIN BASISKELE ILCESI'NDE MOTOSIKLET HATALI DONUS YAPAN OTOMOBILE CARPTI. MOTOSIKLET ALEV TOPUNA DONERKEN, SURUCU KEREM YILMAZER (FOTOGRAFTAKI KISI) YASAMINI YITIRDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

KOCAELI'NIN BASISKELE ILCESI'NDE MOTOSIKLET HATALI DONUS YAPAN OTOMOBILE CARPTI. MOTOSIKLET ALEV TOPUNA DONERKEN, SURUCU YASAMINI YITIRDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

KOCAELI'NIN BASISKELE ILCESI'NDE MOTOSIKLET HATALI DONUS YAPAN OTOMOBILE CARPTI. MOTOSIKLET ALEV TOPUNA DONERKEN, SURUCU YASAMINI YITIRDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

KOCAELI'NIN BASISKELE ILCESI'NDE MOTOSIKLET HATALI DONUS YAPAN OTOMOBILE CARPTI. MOTOSIKLET ALEV TOPUNA DONERKEN, SURUCU YASAMINI YITIRDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

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