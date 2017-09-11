Alevi örgütleri ve Eğitim-Sen herkesi mitinge davet etti!

Mesut Akbulut

18 Eylül’de, yani gelecek hafta 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi başlıyor.

Okullar başlamasına başlıyor, ama yeni müfredata tepkiler de çığ gibi büyüyor…

Yeni müfredat ataerkil aile yapısının ve erkek egemen toplumun ailedeki varlığını tam anlamıyla koruyup yüceltiyor.

MEB, yeni müfredatında ‘Kabul Edilemez Evlenme Çeşitleri’ başlığında ‘ateist, müşrik, mürtedle yapılan evliliklerin yasak olduğu’ ifade edilirken gizli evlilikler zina olarak sayılıyor.

**

Yeni müfredatta çocukların dindar bir aile kurmaları isteniyor. Evliliklerin ‘insanın fıtratında var olan bir güdü’ olduğunu ifade ederek “Ülkemizde örfe dayalı olarak genç yaşlarda evlenildiğini düşünürsek…” tarzı cümlelerin yer aldığı, kısaca genç yaşta evliliklerin örf olarak yazıldığı belirtiliyor.

**

Yeni müfredatta MEB gençlerin flörtleri hakkında da tavsiyeler veriyor. Müfredata göre “Tanışma süreçlerinde dikkatli olmalı, kutsal bir birliktelik olan aile müessesesine zarar vermeyecek yaklaşımlarda bulunmalıdırlar. Çünkü her tanışma evlilikle noktalanmayabilir. Bu bağlamda birbirilerini tanıma ve karar verme süreçlerinde gönül eğlendirmeyin ya da hoşça vakit geçirmeyin.” bilgilerinin olduğu kaydediliyor.

**

Liselerin dışında yeni ilk ve ortaöğretime de el atan MEB, Atatürkçülük ile ilgili olan üniteleri ve konuları da kaldırma kararı aldı.

**

Müfredatta dikkat çekilen bir başka konu ise karşı cinsler oldu. Evet MEB yeni müfredatında İffet temalı tavsiyeleri ‘temizlik’ başlığı altında veriyor; “Kişi evliliğe kadar iffetini muhafaza etmeli; sadece nikâhın koruyucu şemsiyesi altında karşı cinsle bir araya gelmelidir. Unutulmamalıdır ki temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktırlar”

**

Yeni Müfredatta cihat vurgusu ve Arap turistlerin var olması geçtiğimiz günlerde en fazla tartışılan konular arasında yer almıştı.

**

Yeni müfredata bir tepki de Alevi örgütleri ve Eğitim-Sen’den geldi…

Kocaeli Dersimliler (Tuncelililer) Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Alevi örgütleri adına Hüseyin Gülseven ve KESK adına Yener Çalışkan dün beni ziyarete geldi…

17 Eylül’de saat 13.00’te İstanbul Kartal Meydanı’nda yapılacak mitingle ilgili bilgi verdiler…

Gülseven, bana “çağrımız” başlıklı bir bildiri verdi…

Dilerseniz bildiriyi birlikte okuyalım;

**

ÇAĞRIMIZDIR

“Çocuklarımızın bugünü ve yarını için laik, bilimsel, kamusal, parasız ve anadilde eğitimde ısrarcıyız.

Çocuklarımızı ve geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. 17 Eylül Pazar günü düzenleyeceğimiz mitingimize güç vermeye davet ediyoruz.

**

Bizler Alevi örgütleri ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) olarak içine sürüklenmeye çalışıldığımız karanlığa karşı; çocuklarımız, ortak geleceğimiz, eşit ve özgürlük bir ülkede yaşam izin yan yana geldik.

Biliyoruz ki, birlikteyken sesimiz sezimize, sözümüz sözümüze güç katıyor. Biliyoruz ki yan yana, omuz omuza yürümek yarınlarımızı, geleceğimizi aydınlatıyor.

Bu nedenle, bizler tüm halkımızı 17 Eylül’de Kartal Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz büyük buluşmaya çağırıyoruz. Gelin bir arada sesimizi ve sözümüzü yükseltelim. Gelin bizlere giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atalım.

**

Gelin; her alanda yapıldığı gibi eğitimin de ticari bir alan olmasına karşı çıkalım. Eğitimin herkese parasız, laik, bilimsel ve eşit olmasını sağlayalım.

**

Gelin; devletin yıllardır eğitimle birlikte inançlarda da tekçi tutumuna karşı başta Alevilerin inançları olmak üzere, tüm inançların eşit ve bir arada olmasını ve yıllardır dayatılan zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesini sağlayalım.

**

Gelin; hurafelerle dolu, akıl v bilim dışı öğretim programlarının okullarda çocuklarımıza vereceği zararları engelleyelim. Öğretim programlarını ve ders kitaplarını cihat, şeriat gibi kavramların değil; demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük v.b. kavramların olduğu bir içeriğe kavuşturalım.

**

Gelin; seçmeli ders dayatmasını sonlandırarak çocuklarımızın ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri dersleri seçebilmesini sağlayalım. Okullarda mescit yerine laboratuar, kütüphane, müzik odası, resim odası açılmasını sağlayalım.

**

Gelin; çocuk istismarları ile adları anılan cemaatlerin, tarikatların okullara girerek çocuklarımızı zehirlemesine engel olalım. Kamu otoritesini; adeta kendi dünya görüşünü ve yaşam biçimini zorla kabul ettirmenin aracı gibi kullanarak çocuklarımızı imam hatip okullarına gitmeye zorlanmasına karşı duralım.

**

Gelin; yaşadığımız coğrafyadaki kültürel zenginlikler nedeniyle farklı dillerin inkar edilmesine karşı; herkesin eşit, bir arada, kardeşçe kendi anadilde bir eğitim görmesini sağlayalım.

**

Gelin; OHAL gerekçesi ile tüm demokratik kuralların rafa kaldırılmasına ve OHAL gerekçesi ile KHK’lerle kamuda işten çıkarılan tüm mağdurların işe iadesinin sağlanmasına ve OHAL’in derhal sona erdirilmesini sağlayalım.

**

Bunun için; 17 Eylül’de Kartal Meydanı’nda bir arada sesimizi ve sözümüzü birlikte yükseltelim.”

**

Alevi örgütleri ve Eğitim-Sen’in bildirisini okudunuz…

Endişeliler…

Alevi örgütleri temsilcisi Hüseyin Gülseven, Pazar günkü miting için saat 10.00’da İzmit Perşembe Pazarı’nda ve Kocaeli’deki bütün cemevlerinin önünden İstanbul Kartal’a otobüs kaldıracaklarını söyledi…

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, 12 Eylül (bugün), saat 18.00’de İzmit İnsan Hakları Parkı’nda basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı…

KESK temsilcisi Yener Çalışkan, yeni müfredatın kabul edilemez olduğunu söyledi…

Çelik, Gülseven ve Çalışkan, herkese Pazar günkü mitinge davet etti…

**

İzmit Perşembe Pazarı ve bütün cemevlerinin önünden otobüs kaldırılacağını söylediler…

Sanırım büyük bir kalabalık oluşacak…

Yeni müfredatla ilgili gelişmeleri, haberleri, tepkileri ben de takip ediyorum…

AKP hükümeti, resmen dindar bir nesil yetiştirmeye çalışıyor…

AKP hükümeti döneminde 6 Milli Eğitim Bakanı değişti…

Her gelen Bakan, yeni bir müfredat dayattı…

Anlaşılan, yeni müfredat, daha çok konuşulacak…