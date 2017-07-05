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Ali Asım Balkaya Pro. lisans alıyor

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Ali Asım Balkaya Pro. lisans alıyor
Bir zamanların Süper Lig’de efsane olan futbolcularından Mehmet Ali Paşalı Ali Asım Balkaya, Derincespor defterini kapadıktan sonra seminere katıldı.

Semineri bitirerek Pro lisans alacak Ali Asım Balkaya’nın, 1.Lig kulüpleriyle temasta olduğu bildirildi. Balkaya, geçen sezon 3.Lig’de Derince’de göreve devam etmiş, ancak takım küme düşünce, kulüpten kendi isteğiyle ayrılmıştı. 

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