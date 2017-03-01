Ali Ata Değil Uzaya Baksın

İnternetten gönüllüler tarafından organize edilen "Ali Uzaya Bak" isimli projede Türkiye’nin farklı şehirlerinden çocuklar Twitter üzerinden NASA çalışanlarına soru soracak

Etkinlik 3 Mart sabahı başlayıp 4 Mart 00:00’da sona erecek. Proje Koordinatörü Emre Eseceli yaptığı açıklamada "Proje ile Anadolu’nun çocuklarını NASA’nın gündemine almayı planlıyoruz. #aliuzayabak etiketiyle atılan her tweet projemize destek olacak. Tüm çocukları etkinliğe dahil olmaya davet ediyoruz" dedi.

NASA çalışanlarına destek

Ali Uzaya Bak projesi duyurulduktan sonra projeye ilk destek Astrofizik alanında NASA’da çalışan Dr. Umut Yıldız’dan geldi. Yıldız twitter profilinde #aliuzayabak isimli bir paylaşım yaparak projeye desteğini duyurdu. Projeye katılmak için http://bit.ly/aliuzayabak adresindeki başvuru formu dolduruluyor.