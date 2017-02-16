Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası karşılaşmaları final müsabakaları ile sona erdi.

Eski salonda yapılan müsabakalara Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 8 erkek, 5 bayan olmak üzere toplam 13 takım katıldı. 55 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda erkekler finalinde Yalova temsilcisi Garip Olcaş ile Ankara temsilcisi Avni Timicin karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Garip Olcaş birinci olurken, Avni Timicin ikinciliği elde etti. Kocaeli temsilcisi Ali Bilgin ve Isparta temsilcisi Saffet Erdoğan üçüncü oldu. Bayanlar final müsabakasında ise iki Ankara temsilcisi Dilem Akyüz ile Meltem Akyol karşılaştı. Müsabakadan 3-1 üstünlükle ayrılan Dilem Akyüz birinciliği elde etti. Meltem Akyol ikinciliği elde ederken, Kırıkkale temsilcisi Emine Kahraman ve Ankara Temsilcisi Nevroz Çiftkıran üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye girenler sporculara federasyon temsilcileri, teknik heyet ve Bafra Gençlik Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak tarafından kupaları verildi.