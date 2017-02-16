  • BIST 87.882
  • Altın 145,540
  • Dolar 3,6686
  • Euro 3,8922
  • Kocaeli : 0 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 0 °C

Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu

»
Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu
Samsun’un Bafra ilçesinde 2 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası karşılaşmaları final müsabakaları ile sona erdi.

Eski salonda yapılan müsabakalara Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 8 erkek, 5 bayan olmak üzere toplam 13 takım katıldı. 55 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda erkekler finalinde Yalova temsilcisi Garip Olcaş ile Ankara temsilcisi Avni Timicin karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Garip Olcaş birinci olurken, Avni Timicin ikinciliği elde etti. Kocaeli temsilcisi Ali Bilgin ve Isparta temsilcisi Saffet Erdoğan üçüncü oldu. Bayanlar final müsabakasında ise iki Ankara temsilcisi Dilem Akyüz ile Meltem Akyol karşılaştı. Müsabakadan 3-1 üstünlükle ayrılan Dilem Akyüz birinciliği elde etti. Meltem Akyol ikinciliği elde ederken, Kırıkkale temsilcisi Emine Kahraman ve Ankara Temsilcisi Nevroz Çiftkıran üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye girenler sporculara federasyon temsilcileri, teknik heyet ve Bafra Gençlik Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak tarafından kupaları verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu16 Şubat 2017 Perşembe 08:06
  • Erzurumlular bilardoyu seviyor16 Şubat 2017 Perşembe 08:02
  • Gerilim filminin sonu mutlu bitti15 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Büyüksün Gölcük!..15 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Ve lig şimdi BAŞLIYOR! "1-0"15 Şubat 2017 Çarşamba 11:06
  • Kağıtspor’lu izciler ileri seviye kış kampına katıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:32
  • Özel KOTO umutlarını gelecek yıla bıraktı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
  • Tekirdağ, Kocaeli diye inledi!15 Şubat 2017 Çarşamba 09:47
  • Çağın’dan net mesaj15 Şubat 2017 Çarşamba 09:45
  • Muharrem Erdoğan: Branş sayımız 7’ye çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:43
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim