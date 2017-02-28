Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Demirelli’nin cenazesi Bağlar Yolu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Ali Demirelli vefat etti
İzmit Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Ali Demirelli (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
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