Ali Fuat Başgil çok mutlu

Maç boyunca çekişmenin bitmediği mücadeleyi Ali Fuat Başgil 4-3 kazandı. Başgil’e galibiyeti getiren golleri Yusuf İslam Özçelik (3) ve Habibullah Kazan attı. Atılım’da Mert Berk’in 2 ve Arif Kemal tek golü puan için yeterli olmadı. Maçın ilk yarısını Atılım 2-1 önde tamamlamıştı.
İZMİT ATILIM AL: 3 ALİ FUAT BSBL: 4
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Efrahim Yılmaz ***, Mehmet Alipaşa ***
İZMİT ATILIM AL: Tuğrul Koçak ***, Mehmet Berk ***, Doğukan Ekşi ***, Arif Kemal Çoban ***, Samet Can Öztürk **, Yiğit Ömer Onat **, Mustafa Köse **, Melih Akarsu ***, Ömer Faruk Çat **, Eyüp Demir **, Emirhan Arıcı ***
ALİ FUAT BSBL: Furkan Başkan ***, Yusuf İslam Özçelik ****, Muhammet Mert Kara ***, Yusuf Hamza Gökçe ***, Habibullah Parlak ***, Fatih Şeker **, Mustafa Bayraktar **, Ömer Faruk Muzaç ***, Emre Cömert **, Umut Kazan ***
DEVRE: 2-1 (Ali Fuat BSBL)
MAÇ SONUCU: 3-4 (Ali Fuat BSBL)
GOLLER: Mehmet Berk (2), Arif Kemal Çoban (İzmit Atılım AL), Yusuf İslam Özçelik (3), Habibullah Kazan (Ali Fuat BSBL)