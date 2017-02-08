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Ali Fuat Başgil çok mutlu

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Ali Fuat Başgil çok mutlu
Üçlü gruptan 1, dörtlü gruptan 2 ve beşli gruptan 3 takımın üst tura çıkacağı Liseler Arası Futsal’da günün maçı İzmit Atılım Anadolu Lisesi ile Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi arasındaydı.

Maç boyunca çekişmenin bitmediği mücadeleyi Ali Fuat Başgil 4-3 kazandı. Başgil’e galibiyeti getiren golleri Yusuf İslam Özçelik (3) ve Habibullah Kazan attı. Atılım’da Mert Berk’in 2 ve Arif Kemal tek golü puan için yeterli olmadı. Maçın ilk yarısını Atılım 2-1 önde tamamlamıştı.

 

İZMİT ATILIM AL: 3   ALİ FUAT BSBL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Efrahim Yılmaz ***, Mehmet Alipaşa ***

İZMİT ATILIM AL: Tuğrul Koçak ***, Mehmet Berk ***, Doğukan Ekşi ***, Arif Kemal Çoban ***, Samet Can Öztürk **, Yiğit Ömer Onat **, Mustafa Köse **, Melih Akarsu ***, Ömer Faruk Çat **, Eyüp Demir **, Emirhan Arıcı ***

ALİ FUAT BSBL: Furkan Başkan ***, Yusuf İslam Özçelik ****, Muhammet Mert Kara ***, Yusuf Hamza Gökçe ***, Habibullah Parlak ***, Fatih Şeker **, Mustafa Bayraktar **, Ömer Faruk Muzaç ***, Emre Cömert **, Umut Kazan ***

DEVRE: 2-1 (Ali Fuat BSBL)

MAÇ SONUCU: 3-4 (Ali Fuat BSBL)

GOLLER: Mehmet Berk (2), Arif Kemal Çoban (İzmit Atılım AL), Yusuf İslam Özçelik (3), Habibullah Kazan (Ali Fuat BSBL)

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