Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Genç’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Ali Genç vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Osman Gencal Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Ali Genç (80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
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