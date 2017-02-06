Ali Kemal Yükseker: Söyleseler inanmazdım

Geçen hafta kaçırdığı penaltıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fethiye’de sonradan oyuna girip son dakikada attığı golle takıma galibiyeti getiren Ali Kemal, “O an sadece kaleyi gördüm ve vuruşumu yaptım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi

BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Geçen hafta kaçırdığı penaltıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fethiyespor karşısında son dakikalarda attığı gol ile maçın ve günün adamı olan Ali Kemal Yükseker, “Zor bir maçtı. Geçen hafta Keçiörengücü maçının beraberliği sonrası buradan puan veya puanlarla dönmek istiyorduk. Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Bu maç da bu yüzden çok önemli deplasmandı. Bizim için çok önemliydi. Yendik ve çok mutluyuz. Yukarılardaki yerimizi koruduk, 2. sıraya tekrar çıktık. Hedefimiz belli. Bu yolda ilerliyoruz. Geçen hafta penaltıyı kaçırdığım için galibiyeti kaçırmıştık. Bu hafta da böyle sonuçla galip geldik, mutluyuz” dedi.

KAÇAN PENALTI İÇİN NE DEDİ?

Kaçırdığı penaltı sonrası ilk kez konuşan ve yaşadıklarını aktaran Ali Kemal, “Pendik’te de 90+2’de gol atmıştım. Sakatlıktan sonra çıktığım ilk maçtı. Sonradan girip gol atmıştım. Beni inanılmaz motive etmişti. Geçen hafta da çok iyi bir oyundan sonra 2-2’yi yakalamıştık. Sonrasında penaltı kazandık. Temdit penaltısıydı. Arkadaşlarıma kendimi çok iyi hissettiğimi ve penaltıyı atmak istediğimi söylemiştim. Arkadaşlarım da bana olumlu referans olmuştu. Ama kaçırdım. Pendik’te ne kadar üzüldüysem bu hafta da o kadar sevindim.