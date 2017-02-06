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Ali Keten stoper ama şimdiden 4 golü var!

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Ali Keten stoper ama şimdiden 4 golü var!
Kocaelispor’un jokeri Ali Keten, 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçında kilidi açan isimdi.

Kadir Gezer’in köşe vuruşunda net bir kafa vuruşu sonrası fileleri havalandıran Keten, bu sezon 4. golüne ulaştı. Kupa maçı da olmak üzere 19 maçta sahadaki yerini alan genç futbolcu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Erzin maçında da takımının 3. golünü atmıştı. 1-0 kazanılan 24 Erzincan maçında 3 puanı getiren golü atan, 2-2 sona eren Ankara Demirspor maçında Kocaelispor’un ilk golünü atan başarılı stoper, mücadelesindeki istikrar ile de öne çıkıyor.

 

Ali Keten’in bu sezonki golleri

Erzin Bel (2)

24 Erzincan (1)

Ankara Demir (1)

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