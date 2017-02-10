Ali Keten: Van’ı bir yenersek!

Kocaelispor’un genç yeteneği Ali Keten, Van maçında kazanmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Genç yıldız “Erzin maçındaki galibiyetin daha anlamlı bir hale gelmesi için Van’dan kesinlikle puan ile gelmemiz gerekiyor. Takım olarak inanıyoruz ve zor maçtan galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Eğer bunu başarırsa Çarşamba günkü Manavgat maçında en az 10 bin taraftarın karşısında maçımızı oynarız.