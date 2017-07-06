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Ali Yeloğlu vefat etti

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Ali Yeloğlu vefat etti
Eski muhtarın damadı vefat etti

Körfez Mimar Sinan Mahallesi eski muhtarı merhum İzzet Karakoç’un damadı ve Sakarya Özel Bilge Hastanesi sahibi İsmet Kartal’ın kayınbiraderi Ali Yeloğlu (57) vefat etti. Sakarya’da ikamet eden Ali Yeloğlu’nun Sakarya’da toprağa verildi.

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