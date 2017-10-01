Vali Aksoy da Alikahya OSB Başkanı Sönmez ve ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
- BIST 102.908
- Altın 146,793
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- Kocaeli : 16 °C
- İstanbul : 17 °C
- Sakarya : 16 °C
- Kucaklarda taşınarak oy kullanmaya geldi
- Acil kana ihtiyaç var!
- Faciadan dönüldü!
- Yahya Kaptan'da 3 liste yarışıyor...
- Ağaca çarpan araçtan ağır yaralı çıktı
- Minikler itfaiyede meraklarını giderdiler
- Pişmaniye yapımı kursu açıldı
- Doğan: Bence sizler çok şanslısınız
- Güneş, öğrencilere tecrübelerini paylaştı
- Bakan et müjdesi! Uygun fiyata satılacak...
- İzmit’te Eylül ayında doğanlara kutlama yapıldı
- KO-MEK’ten istihdama destek
- Tevfik Fikret okulu taleplerini iletti
- Alikahya OSB’den Vali Aksoy’a ziyaret
- Cihan Hastanesi'nde başarılı operasyon
Alikahya OSB’den Vali Aksoy’a ziyaret
Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Minikler itfaiyede meraklarını giderdiler25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla minik öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret etti.
Doğan: Bence sizler çok şanslısınızSabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan öğretmenler odası ve Atatürk köşesinin açılışına katılan Başkan Doğan, öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi.
İzmit’te Eylül ayında doğanlara kutlama yapıldıİzmit Belediyesi’nde toplu doğum günü kutlama etkinliği devam ediyor.
Tevfik Fikret okulu taleplerini ilettiKirazlıyalı Tevfik Fikret İlk ve Ortaokulu Müdürü Tekin Okumuş ve beraberindeki heyet, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş’ı makamında ziyarette bulundu.
Alikahya OSB’den Vali Aksoy’a ziyaretAlikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (29 Eylül-5 Ekim 2017)İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Başbakan Yıldırım İzmit'te
- Vergi zammı capslere konu oldu
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim