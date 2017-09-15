1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alikahyaspor 4 futbolcu ile anlaştı. Yeni Sanayispor’un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan ve bu yıl da Sanayispor ile antrenmanlara çıkan stoper Eyüp Kılıç ile orta saha oyuncusu Hakan Kılıç yaşanan bazı sıkıntılar nedeni ile Sanayispor’dan ayrıldı. Alikahyaspor ile görüşen iki futbolcunun da Sarı Beyazlı kulüp ile anlaştığı öğrenildi. Öte yandan Kocaelispor’un eski futbolcularından forvet Yunus Emre Aygün ile Tavşantepe’nin yetenekli kalecisi Deniz Karaman da Alikahya’ya transfer oldu.
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Alikahya’da 4 transfer birden
1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alikahyaspor 4 futbolcu ile anlaştı.
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