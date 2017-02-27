  • BIST 88.140
  • Altın 144,859
  • Dolar 3,5881
  • Euro 3,7979
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Alkanların gülen yüzleri

»
Alkanların gülen yüzleri
Alkanların gülen yüzleri...

Körfez'in önemli kurumsal firmalarından biri olan Alkanlar Mobilya Mağazaları'nda vazife yapan Ferda Genç, Uysal Sert ve Aysu Şenol, firmanın adeta gülen yüzleri. Dostluklarıyla her zaman takdir edilen üçlü, Alkanlar Firması'nın vazgeçilmezleri konumunda bulunuyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • Gebze, Erzurumlular Derneği yeni yönetimini tanıttı27 Şubat 2017 Pazartesi 07:00
  • Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti27 Şubat 2017 Pazartesi 04:00
  • Emeklilerin kemik ölçümü yapılıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 03:00
  • Batı Trakya Türklerinden Vali’ye ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 02:00
  • Bilgi Küpü, Türkiye Şampiyonasında27 Şubat 2017 Pazartesi 01:00
  • Serhat İlleri’nden işadamlarına ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 22:00
  • Atatürk Anadolu Lisesi’nden unutulmaz konser26 Şubat 2017 Pazar 21:00
  • Körfez ve Derince arasına alternatif ulaşım26 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • Büyükşehir’den inşaat malzemesi ihalesi26 Şubat 2017 Pazar 19:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim