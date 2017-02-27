Körfez'in önemli kurumsal firmalarından biri olan Alkanlar Mobilya Mağazaları'nda vazife yapan Ferda Genç, Uysal Sert ve Aysu Şenol, firmanın adeta gülen yüzleri. Dostluklarıyla her zaman takdir edilen üçlü, Alkanlar Firması'nın vazgeçilmezleri konumunda bulunuyor.
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Alkanların gülen yüzleri
Alkanların gülen yüzleri...
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