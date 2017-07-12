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Allah utandırmasın Darıca!

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Allah utandırmasın Darıca!
Yeni sezonda 3.Lig 2.Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, 2017-18 sezonu hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla start verdi

YÖNETİM, FUTBOLCULARDAN HEYECANLIYDI

İdman öncesi teknik direktör Gürses Kılıç, futbolcularla toplantı yaparak sezon öncesi çalışmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Takımın ilk idmanını Onursal Başkan Şükrü Karabacak da takip etti. İlk idmana Darıca G.B yönetimi ve taraftarlar da ilgi gösterdi. Sezonun ilk idmanını Onursal Başkan Şükrü Karabacak’ın yanı sıra, Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, Başkan Yardımcısı Lokman Demirtaş, Başkanvekili Abdullah Örs, kulüp yöneticilerinden Mücahid Vural, Ali Şen, DARGET Başkanı Hasan Zengin ve sarı-yeşilli taraftarlar takip etti. Yöneticilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

 

TEMPO GİDEREK ARTACAK

Sarı-Yeşillilerin ilk antrenmanında yeni transferler Emrullah Kokoç, Hacı Şükrü Çiçek ve Mehmet Yeniler dahil olmak üzere toplamda 19 futbolcu yer aldı. Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürerken, sarı-yeşilliler hafif bir antrenman gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından açma-germe yapan Kılıç’ın öğrencileri egzersiz hareketlerinde bulundu. İdmanın son bölümünde top kapma ve pas çalışması yapan ekibimiz günün tek çalışmasını hafif bir tempoyla tamamlamış oldu.

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