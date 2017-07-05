Alo Evlat Hattı ile ihtiyacınız olduğunda evladınız kapınızda!

Mesut Akbulut

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, göreve geldiği 2014 yılından beri başarılı çalışmalara imza attı…

Üzülmez’in en büyük sosyal sorumluluk projesi ise ALO EVLAT HATTI…

Üzülmez’in bu projesi Türkiye’ye örnek oldu…

Ayrıca gazetemiz, DORUKTAKİLER 2016’da Üzülmez’in bu projesini, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi olarak ödüllendirdi…

“Alo Evlat Hattı” bir yılını geride bıraktı.

Bir yıldır çalışmalarına aralıksız devam eden “Alo Evlat Hattı” birimi kapsamında bin 183 işlem olarak hizmet üretildiği öğrenildi…

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Başkan Üzülmez, önceki gün gazetemize gönderdiği açıklamada, Alo Evlat Hattı’nın bir yılını değerlendirdi…

Üzülmez’i dinlemeyim, “2014 Yerel seçimleri aday adaylığı sürecimden bu yana, sosyal devlet anlayışı gereği halkımızın yaşam standartlarında fırsat eşitliği sağlamak üzere yapılacak çalışmaları kendime görev addettim. Ekibimle birlikte bu konular üzerinde çalıştık. Seçim öncesi ve sonrası sahadaki çalışmalarımızda edindiğimiz tespit ve deneyimlerle ilçemizin ihtiyaç haritasını çıkardık…

2016 YILINDA HAYATA GEÇTİ

“Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım, Belediye Başkan adaylığı döneminde planladığı “Alo Evlat Hattı” projesinden bahseder bahsetmez hemen devreye girerek “Sayın Başbakanım müsaadeniz olursa ben projenize sahip çıkıp, Kartepe’de uygulamak isterim” dedim.

Kendileri de büyük bir memnuniyetle diyerek, tabiri caizse el verdiler.

O günden sonra da hızlı bir planlama ve alt yapı çalışmasını başlatarak “Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı” projemizin Haziran 2016 itibariyle hizmet vermesini sağladık.

Başlar başlamaz da patent başvurumuzu yaparak, projeye marka değeri kazandırmak için tescil ettirdik.

BELEDİYE EKİPLERİ DESTEK VERİYOR

Başlangıçta pilot olarak uyguladığımız projemizde şimdilerde 12 kişilik personel kadromuzla ilçemizin bütününde hizmet vermekteyiz. “İhtiyacınız Olduğunda Evladınız Kapınızda” sloganıyla çalışmalar kesintisiz yürütülmektedir.

Çok geniş bir işlevselliğe ve hizmet yelpazesine sahip olan projemizde, 12 arkadaşımızın dışında, belediyemizin tüm hizmet birimleri de acil müdahale ekipleriyle lojistik destek vermektedir.

Alo Evlat ekibimize seçtiğimiz çalışma arkadaşlarımız, gerçek bir evlat şefkati ve hassasiyeti ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgileniyor ve çözüme kavuşturuyorlar.

ÖDÜLLÜ PROJE

Bir yıldır görevinin başında olan “Alo Evlat Hattı” projesi ilk yılında olmasına rağmen Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca, Sosyal Sorumluluk Kategorisinde “Doruktakiler Ödülü”nü almaya hak kazandı.

“Alo Evlat Hattı” bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan yaşlılara hastaneden randevu almadan, Kişisel bakım, ev temizliği, fatura ödemesi, odun taşıma, boya-badana, özel günlerin kutlanmasına kadar her türlü desteği sağlıyorlar.

Alo Evlat Hattı’nın ilçe sınırları içerisinde bin 183 ayrı işlem ile ihtiyaç sahiplerine destek verdiler. Destek verilen alanlarda en fazla hastane de refakat etme 140, ev temizliği 174, sosyal ve kültürel etkinlikler 112, kişisel bakım 85, eczaneden ilaç alma 80 olarak dikkat çekiyor. “

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BAŞARILI BİR PROJE

Başkan Üzülmez’in değerlendirmesi böyle…

Yukarıda ifade ettiğim gibi, bu projeyi çok başarılı buluyorum…

Belediyenin sadece görevi çöpleri temizlemek, kaldırımları yapmak, parkları düzenlemek olmamalı…

Alo Evlat Hattı gibi projeler üreterek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmalıdır…