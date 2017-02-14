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Alp: İrade milletin olacak

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Alp: İrade milletin olacak
Referandum süreci ile ilgili konuşan İdris Alp, “Bu sistemin son kullanma tarihi doldu. 16 Nisan’da irade milletin olacak” dedi

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde açıklama yaptı. Referandum süresince seviyeli bir propaganda dönemi geçirilmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden İdris Alp, “Evet diyenin bu karar ne kadar demokratik hakkıysa hayır diyenin de kararı demokratik bir haktır” dedi.

 

“İRADE MİLLETİN OLACAK”

CHP ve HDP’nin millet idaresinden kaçmak için ülke bölünüyor ve rejim değişiyor iddialarıyla korku salmaya çalıştıklarını iddia eden İdris Alp, “15 Temmuz günü bu millet silahların karışına dikildi. Tanklardan uçaklardan bombalardan korkmayan bir milletimiz var. Dolayısıyla kimse endişeye kapılmasın, bu sistemin son kullanma tarihi doldu. Bunu rejim değişikliği olarak anlamayın. 90 yılda ülkenin başına gelmedik kalmadı. 16 Nisan’da irade milletin olacak” şeklinde konuştu.

 

“3 TUR HALİNDE BİLGİLENDİRME”

Referandum öncesinde her kesime sunumlar yapacaklarını ifade eden Alp, “Millete anlatmaya 1 Şubat’ta başladık. Ay sonu itibariyle birinci turu tüm ilçede tamamlamış olacağız. Herkesle bir araya geleceğiz, sivil toplum örgütlerine anlatacağız. Arkadaşlarımız 3 kişilik bir aileye sunum yapacak kadar donanımlılar ve böyle bir sistemimiz mevcut. Üç tur halinde bilgilendirme yapıp ulaşmadığımız kimse kalmayacak. 16 Nisan’da bu gücü millete emanet edeceğiz” dedi.

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