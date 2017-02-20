Alp: Yeni sistemle Türkiye’nin yolunu açalım

Referandum ile ilgili basın açıklaması gerçekleştiren İdris Alp, sistemin değişmesi şart diyerek, “Yeni Türkiye’nin yolunu açalım” dedi

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp önceki gün Kavaklı Sahili’nde yer alan Anfora Cafe’de basın mensuplarına kahvaltı vererek, 16 Nisan referandumunda getirilmek istenen yeni sistem hakkında açıklama yaptı.

“BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ ŞART”

İdris Alp, “Siyasete iz bırakmış siyasi büyüklerin bugüne kadar sisteme şikayeti ile bu sistemin değişmesi şart. Karar ne olursa olsun bizler yolumuza devam edeceğiz. Değişen dünya dengelerinde ben de varım diyebilecek olan Türkiye istiyoruz. Yeni Türkiye’yi, Güçlü Türkiye’yi istiyoruz. Bizim hayallerimiz var. Bu sistemle 2023, 2051 ve 2071 hayallerimiz zor görünüyor. Bu sistemi bırakalım dedik. Vesayetleri üstünden atan bu yapıyı atalım yeni sistemle Yeni Türkiye’nin yolunu açalım dedik” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR ENGELE TAKILIYOR”

Alp, “Bu yönetim değişikliğidir. Kesinlikle rejim değişikliği değildir. Bizim ilk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle 4 maddeye dokunmayacağız. İnsanlara tek adam diktatör geliyor diye korkutanlar bu ülkeye kötülük yapıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu sistem değişikliğidir, rejim değişikliği değildir. Türkiye’de 14 yıldan beri görevini yapan iktidarımız ne yazık ki görevini engellere takılarak yapmaktadır” dedi.