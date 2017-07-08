Alper Çetin terfi aldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni sezon klasman listelerini açıkladı.Gebze’de öğretmenlik yapan Alper Çetin 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1.Lig’de orta hakem olarak görev yapacak

FENER’İN MAÇINDA GÖREVLİ

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni sezon klasman listelerini açıkladı. İki sezondur 2.Lig’de çok başarılı yönetimlere imza atan Alper Çetin, beklenildiği gibi A klasman hakemliğine terfi etti. Böylece Kocaeli, Alper Çetin’le uzun bir aradan sonra A klasmana bir hakem çıkarmış oldu. Eğitim camiasının da sevilen simalarından olan Çetin,halen Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görevini sürdürüyor. Bu arada Alper Hoca, Fenerbahçe’nin Romanya’nın CS Juventus Bucuresti takımıyla oynayacağı hazırlık maçında 4.hakem olarak görev yapacak. Düzce Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama saati 18.00 olarak açıklandı. Emrah ERDOĞAN