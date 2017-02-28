Altay bayram yeri gibi

Kocaelispor’un grubunda yer alan ve Manavgatspor’u 4-1’lik skorla geçen Altay, rakiplerinin takıldığı haftada 2. sıraya yükselerek, lider Sancaktepe Belediyespor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirip şampiyonluk iddiasını arttırdı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’un 27. haftasında düşme hattındaki Manavgatspor’u 4-1 mağlup eden Altay, Kocaelispor’un evinde Karacabey Birlik’le, Sancaktepe Belediyespor’un ise Ankara Demirspor’la 1-1 berabere kalmasıyla haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Zirve ile arasındaki puan farkını 16’dan 2’ye indiren Altay, performansıyla grubunda 2. yarının lideri konumuna geldi. 8 hafta içinde 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 16 puan toplarken, averajla aynı puanı elde eden Ankara Demirspor’un önüne geçti. Kocaelispor ve Gölcükspor 15’er puan toplarken, Çorum Belediyespor 12, Van Büyükşehir Belediyespor ise 11 puana imza attı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer’in göreve gelmesinin ardından yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altay, adını tüm ligler içinde en golcü takımlar arasına da yazdırdı. Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta 46 gol kaydeden lider Afjet Afyonspor’un ardından 45 golle tüm ligler içinde en golcü 2. takım olan Altay, İzmir ekipleri içinde de Menemen Belediyespor ile en golcü takım unvanını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Cumartesi günü oynanan Manavgatspor maçı sonrası 2 günlük iznin ardından dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde top başı yaptı.