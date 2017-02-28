  • BIST 87.765
  • Altın 145,289
  • Dolar 3,6033
  • Euro 3,8181
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

Altay bayram yeri gibi

»
Altay bayram yeri gibi
Kocaelispor’un grubunda yer alan ve Manavgatspor’u 4-1’lik skorla geçen Altay, rakiplerinin takıldığı haftada 2. sıraya yükselerek, lider Sancaktepe Belediyespor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirip şampiyonluk iddiasını arttırdı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’un 27. haftasında düşme hattındaki Manavgatspor’u 4-1 mağlup eden Altay, Kocaelispor’un evinde Karacabey Birlik’le, Sancaktepe Belediyespor’un ise Ankara Demirspor’la 1-1 berabere kalmasıyla haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Zirve ile arasındaki puan farkını 16’dan 2’ye indiren Altay, performansıyla grubunda 2. yarının lideri konumuna geldi. 8 hafta içinde 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 16 puan toplarken, averajla aynı puanı elde eden Ankara Demirspor’un önüne geçti. Kocaelispor ve Gölcükspor 15’er puan toplarken, Çorum Belediyespor 12, Van Büyükşehir Belediyespor ise 11 puana imza attı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer’in göreve gelmesinin ardından yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran Altay, adını tüm ligler içinde en golcü takımlar arasına da yazdırdı. Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta 46 gol kaydeden lider Afjet Afyonspor’un ardından 45 golle tüm ligler içinde en golcü 2. takım olan Altay, İzmir ekipleri içinde de Menemen Belediyespor ile en golcü takım unvanını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Cumartesi günü oynanan Manavgatspor maçı sonrası 2 günlük iznin ardından dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde top başı yaptı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dostluğun hiç kaybetmediği maç!28 Şubat 2017 Salı 08:49
  • 1. Amatör Play-Off fikstürü belli oldu28 Şubat 2017 Salı 08:47
  • Işıl Bozca’nın en zor günü...28 Şubat 2017 Salı 08:38
  • Başkan Karaosmanoğlu, beden eğitimi öğretmeniyle bir araya geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 22:00
  • Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz’ı ağırladı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
  • Çayırovav GB’den örnek hareket27 Şubat 2017 Pazartesi 20:00
  • Başkan Karaosmanoğlu ve Üzülmez, Kadın Spor Merkezini ziyaret etti27 Şubat 2017 Pazartesi 19:00
  • Onlara engel yok!27 Şubat 2017 Pazartesi 18:00
  • Kardeş Pası basketbol turnuvası düzenlenecek27 Şubat 2017 Pazartesi 15:01
  • Balta takımına sahip çıktı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim