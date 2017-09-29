“Altın kızlar” çetesi çökertildi

Darıca ve Gebze'de yapılan operasyonlarda "Altın Kızlar" yakayı ele verdi.

Darıca ve Gebze’de tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları sözde iki katı kazanç sağlama vaat ederek dolandırdıkları tespit edilen 4 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu çökertildi. Alınan bilgiye göre Darıca ve Gebze’de kurdukları sistem ile 107 kişiyi 2 kat para kazanma vaadi ile küçük miktardalarda çeşitli ev eşyası satıp, altın toplayan 3’ü kadın 1 erkek olmak üzere toplam 4 kişi, güven kazandıkları kişilere paralarını geri ödemedi. Mağdur olan kişilere yeni müşteriler getirmeleri durumunda paralarını iade etme vaadine bulunan çete hakkında polise yapılan şikayetler sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Adliyeye sevk edildiler

Gebze ve Darıca’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden çete lideri olduğu öne sürülen D.E. ile O.S., S.Ç. ve P.P. isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, müştekilerden alınan para ve altınların tutulduğu 9 ajanda ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada D.E isimli şüpheli önderliğinde “Whatsapp” isimli programda kurdukları grupla dolandırdıkları kişilerle haberleştikleri 107 kişiden ile yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN