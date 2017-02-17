Altında gram devri

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar küçük altın yerine gram altına yöneldi.

Çeyrek altınla arasında yaklaşık 100 lira fiyat farkı olan gram altın, hem hediyeleşme, hem de yatırım anlamında ilgi görüyor. Çeyrek altının bugünki fiyatının 240 lira, gram altının ise 140 lira civarında olduğunu belirten Kuyumcular Derneği Başkanı Adem Emre, “Bizim millet olarak geleneksel hediyeleşmelerimiz var. Bir yılda altın yüzde 40 arttı. Geçen yıl 150 liralık bir ürün şu an 253 lira seviyesine yükseldi. Tabii gelir bu kadar artmadı. Çeyrek altın yerine gram altın rağbet görüyor. Bu sefer 1 gramlık, 0,50 gramlık ve 0,25 gramlık altın almalar başladı. Vatandaşımız bunu daha önceden bilmiyordu. Bazı sarrafların yaptığı açıklamalarla bunu öğrendiler. Şu an gram altına bir yönelme var. Arada 100 liralık bir fark var” dedi.