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Altınları kurtarmaya çalışırken canından oluyordu

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Altınları kurtarmaya çalışırken canından oluyordu
Körfez'de otomobilinin camını kırarak içinde bulunan altınları çalan hırsızlara engel olmak isteyen Kaya Gözen, şüphelilerin kullandığı otomobilin üzerine atladı. Yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yere düşerek yaralanan Gözen tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Kaya Gözen, 34 YB 2276 plakalı ile dinlenme tesisine girerek otomobilini park etti. Tesise giren Kaya Gözen, otomobilinin yanına park eden bir araçtan inen kişilerin aracının sağ arka kapısının camını kırarak içerisinde bulunan altınları çaldığını gördü. Koşarak tesislerden çıkan Kaya Gözen, hırsızların kullandığı otomobilin üstüne atladı. Otomobile tutunan Kaya Gözen yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Hırsızlar hızla olay yerinden kaçarken, tesiste bulunanlar polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kaya Gözen kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tesislerde bulunan güvenlik kameraları incelenirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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