Altınova’yı “GERİ” alalım (!)

Abdullah Karagöz

Memleket tam “EVET-HAYIR” pazarına döndü…

Ne istersen alabiliyorsun..

İster EVET de, ister HAYIR da şu anda ne istersen alırsın.

Mağazalar bile camlarına yazmışlar:

“ Kefilsiz, peşinsiz, kredi kartsız ne alırsan ! “

Ne alaa memleket..

EVET diyeceklere piyango,

HAYIR diyeceklere amorti garanti…

Anlayacağınız BOŞ yok !

Etliye sütlüye dokunmadan,

hazır memleket’te ‘OHAL ’ varken,

Şu, Karamürsel’den YALIOVA’yı’ il yapmak için alınan

ALTINOVA’yı GERİ istesek,

Acep nasıl olur dersiniz?

EVET mi, HAYIR mı diyorsunuz?

Eski ismiyle ’YALIOVA’ olan Yalova bu işe ‘HAYIR’ der,

Karamürsel ise ‘EVET’çi olur.

Meseleyi kim çözer?

REİS çözer !...

Neden mi?

Çünki Yalova AKP’li değil…

Belediye Başkanı bile Ce HA Peli !

Bir de, ikide bir başkaldıran Milletvekili Muharrem İnce var..

Bir oldu-bitti ile ,

Bir gecede YALIOVA’ya bağlanan,

Karamürsel’in en verimli topraklarının olduğu ALTINOVA,

Eski sınırı içindeki Feribot ve iskelesi ile,

TERSANELERİYLE Karamürsel’e bağlanır.

Tabi bunun için fırsatı değerlendiren YÖNETİCİLER lazım.

Müteahhit Mehmet Yılmaz gibi, işi bilen,

biraz da YÜREKLİ olacak..

İşin GIRGIR tarafını bir yana bırakırsak,

şu günlerde bu konuyu gündeme getirip,

SARAYA yanaşıp ALTINOVA konusunda nabız yoklamak gerek,

Nilhan Osmanoğlu çıkıp dedesinin mirasını istiyor,

‘AYIP’ olmuyor, kamuoyu oluşturuluyor,

Karamürsel hakkını ve topraklarını isteyince AYIP mı olacak?

Etek öpme ile ağız aşınmaz misali,

bu işin tam zamanı hadi bi ŞAKA yollu da olsa,

ALTINOVA’yı Karamürsel’e bağlamak için Ankara’ya…

Yeniçeri ocağına yetiştirilmek üzere ailelerinden koparılan çocuklar gibi.

Bir gece de Karamürsel’den koparılıp YALIOVA iline bağlanan ALTINOVA’yı

GERİ isteyin!

Şu günlerde bunun için Karamürsel’de,

Bir REFERANDUM yapılsa,

EVET çıkar değil mi?

İsteyemezsiniz !

Çünkü siz de biliyorsunuz:

Karşı taraf Reis’de .Hükümet de bu isteğe;

-Hayır (!)

DİYECEKTİR,,,

Altınovalılar alınmasın..

Onların malında. topraklarında kazançlarında.

Karamürsel’in gözü yok…

Bu sadece bir HAK arama meselesi...

Ama bu işi yapacak,isteyecek zamanı iyi kullanacak

YÜREKLİ-CESARETLİ yöneticiler gerek…

Bu işi halletmek için sadece bir,

EVET veya HAYIR yeter!

Ne diyorsunuz Karamürselliler?

EVET dersiniz, ALTINOVA sizin olabilir..

HAYIR derseniz. ALTINOVA Yalıova’da kalır!

Altınova’yı GERİ almak için;

EVET mi, HAYIR mı ?