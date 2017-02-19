Altıntaş: Bu güzel birlikteliğimiz hiç bozulmasın

GÖLASDER’in Wellborn Otel’de gerçekleştirilen şubat ayı toplantısında konuşan Kaymakam Altıntaş, terör olaylarını kınayarak, “Bu güzel birlikteliğimiz hiç bozulmasın” dedi

Gölcük’ün aktif sivil toplum kuruluşlarından birisi olan, Gölcük Emniyet ve Asayiş Hizmetleri Yapma ve Yaşatma Derneği (GÖLASDER)’in şubat ayı buluşması önceki gün Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Otel’de yapıldı. İlçenin saygın isimlerinden olan Derman Eczanesi sahibi Ecz. Turan Dumlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya çok sayıda davetli ve GÖLASDER üyesi katıldı.

GENİŞ KATILIM

Birlik ve beraberlik sağlanması amacıyla düzenlenen kahvaltılı toplantıya Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin, GÖLASDER Başkanı Naim Gürel ve yönetimi katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Toplantının açılış konuşmasını yapan Naim Gürel, tüm davetlilere ve dernek üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra söz alan Kaymakam Altıntaş, “Öncelikle bu gün bizlere ev sahipliği yapan ilçemizin değerli isimlerinde Turan Dumlu’ya teşekkür ediyorum. Bu güzel birlikteliğimiz hiç bozulmasın, ülkemize karşı yapılan hain terör saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu güzelim ülkemizde yapılan çirkin ve alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz, birlik beraberliğimizin bozulmamasını diliyorum” şeklinde konuştu.