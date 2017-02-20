Aman Melo!..

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özdemir, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Her zamanki gibi istikrarlı bir futbol ortaya koyan Melo, 90. dakikada yerini Özgür’e bıraktı. Oyundan çıkarken oldukça zorlanan ve sahadan güçlükle çıkan Mesut’un sağ dizindeki ağrılar düşündürüyor. Kontrolleri yapılacak olan Mesut’un dinlendirileceği belirtildi.